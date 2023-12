Ein aus Ibiza stammender Unternehmer hat Interesse an einem Kauf der seit Jahren geschlossenen Sternwarte in Costitx gezeigt. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ist der namentlich nicht genannte Geschäftsmann bereit, insgesamt 150.000 Euro für das Grundstück und die zunehmend vom Verfall bedrohten Einrichtungen auszugeben. Ob der Konkursverwalter dem Angebot zustimmen wird, darf allerdings bezweifelt werden. Zuletzt war der Wert der Sternwarte 2016 auf 1,06 Millionen Euro geschätzt worden.

Allerdings kommt auf den künftigen Besitzer auch ein Schuldenberg in Höhe von 1,7 Millionen Euro zu. Die einst von der Asociación Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) betriebene Sternwarte hatte 2016 Konkurs angemeldet. Seither ist die Einrichtung, die neben wissenschaftlichen Zwecken auch einem breiten Publikum gedient hatte, geschlossen.

Wie die Zeitung jetzt aus Insiderkreisen erfahren haben will, bietet der ibizenkische Unternehmer 85.000 Euro für den Erwerb des Grundstücks und weitere 65.000 Euro für bestehende Einrichtungen. Erst im vergangenen März war der bislang letzte Versuch, die Sternwarte zu versteigern, sang- und klanglos gescheitert. Als Ausgangspreis war von der Auktionsfirma IAG International Auction Group ein Wert von 430.001 Euro angesetzt worden. Ein Gebot war jedoch nicht abgegeben worden.

Insidern zufolge scheiterte der Verkauf bislang vor allem an der Tatsache, dass das Grundstück ausschließlich für Wissenschafts- und Bildungszwecke genutzt werden darf. "Es ist kaum zu erwarten, dass jemand für dieses Objekt, auf dem nicht ohne Weiteres gebaut werden darf und dessen bestehende Einrichtungen veraltet und in einem schlechten Zustand sind, viel Geld hinlegt", zitierte "Ultima Hora" am ersten Weihnachtsfeiertag einen Insider.

Zudem hatte sich das spanische Finanzamt Hacienda in der Vergangenheit bereits gegen jegliche Pläne ausgesprochen, die Sternwarte unter dem geschätzten Wert zu verkaufen. In diesem Zusammenhang, so das Blatt, wies die Behörde auf den Wert der verbliebenen Einrichtungen hin: 0,59 Millionen Euro. Ähnlich wie Hacienda hatte sich zuletzt auch die Sparkasse Caixabank geäußert. Diese hält noch einen geplatzten Immobilienkredit des inzwischen aufgelösten Betreibers und ist darauf bedacht, bei einem Verkauf das geliehene Geld zurückzubekommen.

Im Rahmen der letzten Versteigerung hatte der Konkursverwaltung kurzzeitig Hoffnung geschöpft, einen Interessenten für die Sternwarte gefunden zu haben. Nach Angaben von "Ultima Hora" ließen sich einen Monat vor dem offiziellen Start der Auktion Vertreter des katalanischen Unternehmens Mizar Xperience durch die Einrichtungen führen. Das in Tarragona ansässige Unternehmen ist auf Astrotourismus spezialisiert. Der zusehends verfallene Zustand der Sternwarte ließ die Katalanen von einem Gebot letztlich jedoch Abstand nehmen. Auch Bemühungen des Inselrates von Mallorca fruchteten bislang nicht, der 1991 eröffneten Sternwarte wieder zu altem Glanz zu verhelfen.