La Seu, das geistliche Juwel Mallorcas, wird in ein Luxus-Hotel umgewandelt? Schön wärs! Bei dem architektonischen Projekt, über das die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" in ihrer Ausgabe von diesem Donnerstag berichtet, handelt es sich um nichts weiter als medialen Ulk. Und traditionell ist das in Soanien an diesem Tag, dem 28. Dezember, erlaubt – denn: Was man in deutschsprachigen Gebieten als Aprilscherz kennt, findet in Spanien jährlich an eben diesem 28. Dezember statt. So werden am sogenannten "Día de los Santos Inocentes" (im deutschsprachigen Raum als "Fest der unschuldigen Kinder" bekannt) gerne derbe Späße in den Landgemeinden getrieben wird und die Medien warten mit humorvollen Falschmeldungen auf.

Dabei zeigen die spanischen Kollegen in ihrer Meldung über La Seu viel Liebe zum Detail: Denn obwohl die künftige Hotelanlage ein Staatsgeheimnis sei, wolle man die fast hundert Suiten in der Kathedrale unter dem Namen „Heavenly Rest" – also "Himmlische Ruhe" – vermarkten. Ähnliche Nachrichten Apokalypse, Spanferkel und "Aprilscherze": Warum die Festtage auf Mallorca anders sind als in Deutschland Mehr ähnliche Nachrichten Aber spätestens bei der Pointe, dass den Hotel-Gästen in dem 5-Sterne-Haus ein 24-Stunden-Gottesdienst angeboten werden soll, Papst Franziskus höchstpersönlich seinen Segen für das Projekt gab und lediglich freiwillige Spenden statt Rechnungen für das Übernachten angenommen werden, dürften aufmerksame "Ultima-Hora"-Leser stutzig geworden sein und die Nachricht als Fake-Meldung erkannt haben ... In der Vergangenheit gab es bereits Presse-Scherze über einen Wechsel des einstigen Wunderstürmers Samuel Eto'o zu Mallorcas Drittligisten Atlético Baleares, eine Seilbahn hoch über Palma, den Verkauf des Schloss' Bellver, ein Krokodil im See vor Palmas Kathedrale oder den Bau eines Mega-Tunnels unter dem Meer von der Insel nach Valencia. Hintergrund des "Tages der unschuldigen Kinder" hat eigentlich einen tragischen Charakter. Denn er erinnert an den Kindermord von Bethlehem durch König Herodes im Jahr der Geburt Christi. Mit der Zeit wurde das biblische Datum zu einem Tag verballhornt, an dem man ungestraft "unschuldige" Scherze treiben darf.