Eigentlich sollte es nur ein Glas warme Milch am frühen Morgen sein, wenige Stunden später stand eine achtköpfige Familie auf Mallorca dann vor ihrem teilweise ausgebrannten Einfamilienhaus. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, ereignete sich der Brand am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr in Palmas Calle Mas, nur wenige Straßen von der Hauptwache der Ortspolizei entfernt. Demnach war einem Familienmitglied lange vor Sonnenaufgang nach einem Glas Milch. Dieses sollte in der Mikrowelle rasch auf Genusstemperatur erwärmt werden. Aus bislang nicht geklärten Gründen explodierte das Elektrogerät aber beim Einschalten.

Der Zeitung zufolge löste die Explosion einen Brand aus, der sich schnell auf die gesamte Küche des Einfamilienhauses ausbreitete. Mehrere aufgeschreckte Anwohner alarmierten die Notrufleitstelle, die umgehend zwei Notarztwagen, die Berufsfeuerwehr sowie die Nationalpolizei an den Unfallort beorderte. Ein 50-jähriger Bewohner musste mit einer Rauchvergiftung ins Universitätskrankenhaus Son Espases eingeliefert werden, die anderen Familienmitglieder waren infolge der Flammen ins Freie geflüchtet und unverletzt geblieben. Die Nationalpolizei nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen des Zwischenfalls auf.