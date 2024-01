Die Einwohner der Stadt Inca im Norden von Mallorca sind durch ein seltsames Phänomen aufgeschreckt worden: Auf der Rafael-Alberti-Straße im Viertel Blanquer tat sich am Silvestertag von einem Moment auf den anderen ein metertiefes Loch auf. Die Straße musste daraufhin für Fahrzeuge aller Art gesperrt werden.

Die Stadtverwaltung gab als Begründung für den Vorfall an, dass das unter der Straße befindliche Erdreich nachgegeben habe. Es handelt sich nicht um den ersten Fall dieser Art in dieser Straße. Bereits in der Vergangenheit hatten Bürger über merkwürdige Absenkungen berichtet. Im Jahr 2018 war dort schon einmal ein tiefes Loch entstanden.

Der aktuelle Fall erinnert an ein Vorkommnis auf dem Innenstadtring "Avenidas" von Palma: Ende Februar 2023, als der regenreiche Ausnahmesturm "Juliette" über die Insel gefegt war, gab an einer Stelle die Teerdecke nach, und es entstand ein metertiefes Loch. Dieses konnte erst nach mehreren Tagen von Mitarbeitern der Stadtwerke wieder beseitigt werden.