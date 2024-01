Nach einer Reihe von Jahren mit rückläufigen Zahlen ist 2023 mit einem deutlichen Anstieg der Tötungsdelikte auf Mallorca geendet. Insgesamt wurden sechs gewaltsame Todesfälle in Palma, El Arenal, Porto Cristo, Artà und Cala Millor registriert oder aufgeklärt.

Das erste dieser Verbrechen ereignete sich am 18. Juni, als ein rumänischer Staatsbürger im Krankenhaus Son Espases starb, nachdem er bei einem Raubüberfall zusammengeschlagen worden war. Das Opfer lebte auf Mallorca und war 59 Jahre alt. Er starb an den Folgen der brutalen Schläge, die es Stunden zuvor mitten auf der Straße von El Arenal abbekommen hatte.

Konstantin D., 40 Jahre alt und mehrfach vorbestraft, hatte sich dem Opfer mit der Absicht genähert, ihm ein Mobiltelefon und alle Wertsachen zu rauben, die er bei sich hatte. In diesem Moment entbrannte ein Streit und die beiden Landsleute prügelten sich. Dem Jüngeren gelang es, das Opfer zu Boden zu werfen, wo er begann, es gnadenlos zu schlagen. Der Angeklagte malträtierte ihn mit einer Reihe von Schlägen auf verschiedene Körperteile, insbesondere auf den Kopf. Nachdem er ihn ausgeraubt hatte, flüchtete er vom Tatort, konnte aber festgenommen werden. Das Opfer wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert, verstarb aber kurz darauf. Die Lokalpolizei von Llucmajor nahm den Verdächtigen fest, der später inhaftiert wurde.

Einige Monate später, am 29. September, wurde der Fall eines Mannes bekannt, der in einer Bar in Cala Millor grundlos brutal angegriffen wurde. Er wurde schwerverletzt ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert, wo er starb. Der Vorfall ereignete sich in einer Bar in der Calle Fetget. Sowohl der Angreifer als auch das Opfer befanden sich in der Bar. Zu einem bestimmten Zeitpunkt und ohne ersichtlichen Grund gab der eine dem anderen eine Ohrfeige und schlug ihm kurz darauf mehrmals ins Gesicht, sodass der Mann zu Boden stürzte. Zeugen alarmierten die Polizei, die mit einem Streifenwagen vor Ort war. Ein Krankenwagen traf kurz darauf ein. Das Opfer sagte sowohl den Sanitätern als auch den Polizisten, dass es ihm gut gehe, dass er nicht in ein medizinisches Zentrum gehen wolle und dass er keine Anzeige gegen seinen Angreifer erstatten wolle. Er ging nach Hause.

Als seine Frau ihn am nächsten Tag bewusstlos im Bett fand, rief sie sofort die 112 an. Die Sanitäter, die sich um ihn kümmerten, erkannten sofort, dass es sich um eine äußerst ernste Situation handelte, und brachten ihn in das Krankenhaus Son Espases, wo er aufgenommen wurde. Im Laufe der Stunden verschlechterte sich sein Zustand bis hin zu einem kritischen Zustand. Trotz der Bemühungen des medizinischen Personals starb er. Die Schläge ins Gesicht verursachten bei dem Mann irreversible Verletzungen. Mehrere Verwandte des Opfers vom Festland reisten auf die Insel.

Am 22. Oktober wurde ein neues Verbrechen registriert, diesmal an der Playa de Palma. Die Ermittlungen gehen davon aus, dass eine Drogenschuld in Höhe von 5000 Euro das Motiv für die brutale Messerstecherei war, die einem 37-jährigen Mann, der in der Dominikanischen Republik geboren wurde, aber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, in den frühen Morgenstunden das Leben kostete. Der Mann stach mitten auf der Straße mit zehn Messerstichen in den Oberkörper des Opfers, die bis zum Kopf reichten. Die Wunden verursachten den Tod von José M. R., der in einer großen Blutlache mitten auf der Straße lag. Der schreckliche Vorfall ereignete sich kurz vor 2 Uhr nachts in der Calle Llaüt. Der Festgenommene und das Opfer hatten sich in einer Bar getroffen. Der Verdächtige war einer der Partner der Bar, der Beschuldigte wurde festgenommen und später inhaftiert.

Tage nach diesen Ereignissen schloss die Mordkommission der Nationalpolizei eine der brillantesten Ermittlungen der letzten Jahre ab. Die Beamten verhafteten drei junge Männer wegen des Mordes an einem deutschen Touristen in Palma. Die Tat geht auf den vergangenen Monat zurück. Die Fakten reichen bis in den Oktober 2022 zurück. Was zunächst wie ein Unfall oder die Unachtsamkeit eines betrunkenen Touristen aussah, stellte sich nach einer gründlichen polizeilichen Untersuchung als Mord heraus. Alles begann damit, dass die Rettungskräfte mehrfach alarmiert wurden, weil ein Auto bei Kilometer 10,900 der MA-19, der Autobahn von Llucmajor, einen Fußgänger überfahren hatte.

Die ersten Informationen deuteten darauf hin, dass der Deutsche die ganze Nacht gefeiert und Alkohol konsumiert hatte. Als er das Nachtleben verließ, um sich in seinem Hotel auszuruhen, verlor man ihn aus den Augen, bis man ihn auf dem Asphalt liegend fand, kurz bevor er von einem Auto überfahren wurde. Bei dem Verstorbenen handelte es sich um einen 20-Jährigen, der auf der Insel Urlaub machte. Er war ein vorbildlicher junger Mann und seine Familie hat immer behauptet, dass er die Autobahn nicht betrunken überquert hatte. Ein Augenzeuge, der sah, wie ein Lieferwagen einen Mann auf den Asphalt kippte, war der Schlüssel. Aber es mussten Tausende von Fahrzeugen gesichtet werden. Eine gewaltige Arbeit, die mit der Verhaftung der Mörder endete. Sie hatten den Touristen auf dem Weg zum Hotel entführt, um ihn auszurauben, und ihn nach der Obduktion auf die Straße geworfen.

Der November begann mit einer weiteren erschreckenden Nachricht. Am Donnerstag um 17.50 Uhr wurde gemeldet, dass jemand in Porto Cristo ein Baby in einen Mülleimer geworfen hatte. Mehrere Patrouillen der nationalen und lokalen Polizei begaben sich an den Ort des Geschehens und konnten den Wahrheitsgehalt der Meldung überprüfen. Eine Streife brachte das Baby in ein Krankenhaus, das nur 500 Meter vom Fundort entfernt liegt, während die Ermittler die ersten Untersuchungen einleiteten. Das Baby wurde leblos aufgefunden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Mutter es aufgrund der Ablehnung durch die Familie ausgesetzt hatte. Die Frau hatte seit Jahren ein stürmisches und sehr angespanntes Verhältnis zu einem großen Teil ihrer eigenen Familie. Aus diesem Grund deutet alles darauf hin, dass sie versucht hat, das kleine Mädchen loszuwerden. Der leibliche Vater des Mädchens wurde von diesem makabren Mord völlig entlastet. Auch der derzeitige Lebensgefährte der Mutter wurde nicht in den Fall verwickelt. Die Mutter wurde verhaftet und zusammen mit einem Komplizen inhaftiert.

In Artà wurde am 17. November erneut Blut vergossen. Ein Mann erstach einen anderen Mann auf der Straße, ohne zu wissen, dass eine Kamera die makabre Szene aufzeichnete. Er wurde von der Guardia Civil verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Juan Carlos Z. H., 42 Jahre alt und kolumbianischer Staatsbürger, stritt vor dem Richter ab, einen anderen Mann auf der Straße erstochen zu haben. Doch er wusste nicht, dass eine Kamera die makabre Szene aufgezeichnet hatte.

Die Motive für die Messerstecherei sind nach wie vor unklar. Der Angreifer erklärte, dass er das Opfer, Orlando M., 35 Jahre alt und ecuadorianischer Herkunft, vom Sehen her kannte, sich aber nicht daran erinnern kann, warum er beschloss, ihn 450 Meter zu verfolgen und fünfmal auf ihn einzustechen: dreimal in den Rücken und zweimal von vorne.

Die Besitzerin der Bar Talaiot, in der der Streit begann, erzählte, dass ihr Mann die beiden Männer getrennt hatte und sie dann aus der Bar gingen. Das Opfer, das unter dem Namen "El Torito" bekannt ist, war ein ruhiger und unkonventioneller Mensch. Der Besitzer des Lokals, in das er fast jeden Tag ging, sagte, er habe immer Witze erzählt: "Er war einer dieser lustigen Betrunkenen, die die Leute zum Lachen brachten".

Damit geht ein blutiges Jahr zu Ende, in dem die Sicherheitskräfte und das Korps hart arbeiten mussten, um all diese gewaltsamen Todesfälle zu untersuchen und aufzuklären. Die ebenso intensive wie beunruhigende Welle der Gewalt führte im Jahr 2023 zu Dutzenden weiterer brutaler Übergriffe, bei denen Menschen schwer verletzt wurden. Viele von ihnen grundlos, ohne jeden Grund. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Gesellschaft sprunghaft degeneriert.