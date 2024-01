Seit Freitag ist es möglich, zweimal pro Woche von Palma de Mallorca in den Pyrenäen-Ministaat Andorra zu gelangen. Das erste Flugzeug der Gesellschaft Air Nostrum hob um 09.05 Uhr (Flugplan 8.45 Uhr) ab und landete nach 57 Minuten Flugzeit um 10.02. Der Flug endet auf einem auf spanischem Territorium befindlichen Airport namens Andorra-La Seu d'Urgell. Ein Gratisbus transportiert die Passagiere dann in das nur 20 Kilometer entfernte Gebirgsland.

Vorgesehen sind in den kommenden 13 Wochen Flüge jeweils freitags (8.45 Uhr hin, 10.45 Uhr zurück) und sonntags (13.45 Uhr hin, 15.45 Uhr zurück). Das Angebot richtet sich vor allem an Wintersportler, da der Ministaat in dieser Hinsicht eine gute Infrastruktur bietet. Es ist geplant, 3744 Sitzplätze ab 17 Euro pro Strecke für Inselresidenten inklusive 75-Prozent-Rabatt anzubieten. Die einzige Bedingung ist, die Tickets mindestens 30 Tage vorher zu buchen.

In dem Kleinstaat, der zwischen Spanien und Frankreich liegt, wird vor allem Katalanisch gesprochen. Andorra liegt in einem Hochtal. Mehr als ein Drittel des Landes liegt oberhalb der Waldgrenze. In den Lagen darunter wechseln sich überwiegend Kiefernwälder mit Wiesen und Weiden ab. Das Land ist sehr gebirgig. 65 Berggipfel übersteigen die 2000-Meter-Grenze.

Andorra ist Mitglied der Vereinten Nationen (UN), der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), des Europarats und der Europäischen Währungsunion, nicht aber der Europäischen Union. Gemeinsames Staatsoberhaupt sind der spanische Bischof von La Seu d’Urgell, Joan Enric Vives i Sicília, und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Ihr Amt ist rein repräsentativer Natur, sie besitzen allerdings ein Vetorecht in auswärtigen Angelegenheiten.