Ein Gericht in Palma de Mallorca hat zwei Algerier des Landes verwiesen, die auf der Insel am 16. Oktober 2022 ein Mädchen angegriffen und ihm unter Gewalteinwirkung dessen Handy gestohlen hatten. Die Nordafrikaner hatten die Tat in der Umgebung des Sa-Feixina-Parks in Palma begangen. Die beiden Brüder gingen äußerst aggressiv vor.

Ähnliche Nachrichten 30-Jähriger greift auf Mallorca erst Paar an und klaut dann Handy eines Zeugen Mehr ähnliche Nachrichten Die Männer dürfen Spanien sechs Jahre lang nicht mehr betreten. Kommen sie dennoch, müssen sie sofort für jeweils anderthalb Jahre ins Gefängnis einrücken. Zwischen Madrid und Algerien besteht ein Auslieferungsabkommen. Die Kriminellen waren kurz nach der Tat von Kräften der Nationalpolizei abgeführt worden. Die Kriminalitätsrate auf der Insel ist in der Regel gering. Dennoch kommt es vor allem nachts immer mal wieder zu Überfällen vor allem in Palma. Als Risikogebiet gilt der Paseo Marítimo, die Gegend um die Plaça d'Espanya und den Hauptbahnhof und soziale Brennpunkte wie die Problemviertel Son Gotleu oder La Soledat.