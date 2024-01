Trailrunning fängt da an, wo der Asphalt aufhört, sagt Miquel Vaquer und man ahnt an der Weise, wie er diesen Satz ausspricht, dass er ihn schon oft zitiert hat. Warum auch nicht? Schließlich beschreibt er genau das, was seine Sportart vom herkömmlichen Laufen oder Joggen abhebt. Statt auf dem ebenen Beton einer Promenade läuft Miquel quer durchs Gelände, über Stock und Stein, bergauf, bergab, auf schmalen Pfaden, über steinige Pisten, mal schnell, mal langsam, mal lächelnd oder schnaufend, doch stets mit einem Glücksgefühl im Bauch.

„Früher bin ich viel im Tramuntana-Gebirge Wandern gegangen, fast jedes Wochenende war ich mit Freunden unterwegs”, erzählt Vaquer. Excursionismo nennt man diesen unter Einheimischen weit verbreiteten Freizeitvertreib auf Spanisch. „Auf irgendeinem Ausflug erzählte mir jemand vom Trailrunning als höhere sportlichere Gangart durchs Gelände. Ein paar Wochen später habe ich es dann erstmals ausprobiert, und war begeistert”.

Mehr als 20 Jahre ist das her. Mittlerweile läuft der 50-jährige Vaquer nicht nur bis zu dreimal pro Woche auf ausgesuchten Routen durch Mallorcas Berge, sondern ist auch Betreiber der Webseite trailrunningmallorca.es. Der Name ist Programm. „Ich habe auf der Homepage alle meine Laufrouten nach Länge, Höhenunterschiede, Topographie und Wegkennzeichen katalogisiert”, sagt Vaquer. Mehr als 270 Laufrouten sind dabei mittlerweile zusammengekommen. „Nicht alle führen durch das Tramuntana-Gebirge, es gibt auch im Pla de Mallorca, also der großen Ebene sowie im Südwesten und Nordosten wunderbare Trailrunning-Strecken”, so Vaquer.

Neben den Routenbeschreibungen findet man auf seiner Webseite auch andere nützliche Infos zum Geländelauf auf der Insel. „90 Prozent der Grundstücke in der Tramuntana befinden sich in privater Hand. Oft sind die Wege mit Zäunen gespeert. Aber es gibt auch viele Grundbesitzer, die Sportlern erlauben, ihre Grundstücke zu überqueren, wenn sie sich an gewisse Vorgaben halten und sich zivilisiert benehmen. Dazu finden Besucher meiner Seite viele Tipps und Empfehlungen”.

Dass das Trailrunning auf Mallorca boomt, beweist eine jährlich steigende Zahl von Wettbewerben. „Als wir nach dem Jahrtausendwechsel anfingen, durch die Tramuntana zu laufen, waren wir ein paar Verrückte”, sagt Vaquer. Heute ist das anders. Fast jedes zweite Wochenende treffen sich Berg-Runner aus allen Teilen der Insel, um bis zu 25 Kilometer lange Offroad-Rennen auszutragen.

Die Cracks der Szene treffen sich spätestens Mitte März zu einem Ultrail-Event, dem Trans Mallorca-Lauf. Drei Tage lang geht es für die Teilnehmer auf dem Fernwanderweg GR221 insgesamt 121 Kilometer sowie über 5500 Höhenmeter einmal durch Mallorcas Westgebirge, von Andratx nach Pollença. Allerdings ist die Teilnehmerzahl stark begrenzt, um einen Massenansturm von Läufern aus dem In- und Ausland zu vermeiden.

Doch egal, wie weit der Weg auch führt: „Trailrunning ist nichts für blutige Anfänger. Ein hohes Maß an Ausdauer beim Laufen sollte man mitbringen”, warnt Miquel Vaquer. „Die meisten Trailrunner kommen aus der Langlauf- oder Marathon-Ecke und sind auf körperliche Extrembelastungen vorbereitet.” Obwohl. „Wer es langsam und gemächlich angeht, kann auch als Einsteiger Gefallen finden”, weiß Vaquer.

Was ihn an der Sportart besonders reize? „Es ist nicht das Laufen selbst, sondern das Szenarium, das sich einem dabei bietet”, sagt er. „Mallorca ist ein echtes Sammelsurium an traumhaften Ausblicken, allerdings muss man, um die Naturschönheiten zu genießen und zu entdecken, in die Höhe gehen. Dann erst bieten sich einem fantastische Perspektiven, die man als Normal-Jogger nicht entdecken kann”, schwärmt der Mallorquiner. „Ich nehme zwar ab und zu an Trailrunning-Wettbewerben teil, doch sind die nicht meine Motivation. Beim Geländelauf muss man stets genau darauf achten, wohin man tritt. Diese ständige Konzentration gemischt mit der brutalen Naturkulisse lässt einen den Alltag innerhalb weniger Minuten vergessen. Das ist dann pure Erholung”, sagt Vaquer. Und die fängt für ihn dort an, wo der Asphalt aufhört.

Weitere Info:

www.trailrunningmallorca.es