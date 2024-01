Das staatliche spanische Wetteramt Aemet warnt auf Mallorca noch bis einschließlich Montagabend vor Sturmböen, heftigem Wind und teilweise hohem Wellengang an den Küsten. Die Warnungen der Stufe Gelb gelten jeweils für die gesamte Insel, ausgenommen ist lediglich die Südwestküste zwischen Santanyí und Porto Cristo, wo es ruhiger bleiben soll.

Bereits am Samstag hatte sich ein Sturmtief über Mallorca hergemacht, vielerorts das Meer aufgewirbelt, teilweise Bäume umknicken lassen und vereinzelt Dächer abgedeckt. Verletzt wurde aber niemand. Und: Auch der erste Schnee ist auf der Insel gefallen. Am Samstag flöckelte es in den Höhenlagen des Tramuntana-Gebirges. Auf dem Gipfel von Mallorcas höchstem Berg, dem Puig Major, blieben bis zu fünf Zentimeter liegen.

In den kommenden zwei Tagen soll es heiter bis wolkig und vergleichsweise freundlich werden auf Mallorca. Während an diesem Sonntag der Wind noch kräftig pfeift, beruhigt sich das Wetter ab Montagmittag weitgehend. Dabei scheint vielerorts die Sonne, allerdings wird es kaum wärmer als 14 Grad. Nachts kann das Quecksilber im Thermometer vereinzelt unter den Gefrierpunkt fallen. Schon am Dienstag beziehungsweise Mittwoch kann erneut ein Regenband über die Insel ziehen.

Richtig stabil freundlich wird es erst wieder gegen Ende der neuen Woche. Dann steigen die Höchsttemperaturen auch wieder auf Werte um 17 oder 18 Grad. Die Wassertemperatur vor Mallorca beträgt derzeit 15 bis 16 Grad.