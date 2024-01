Der Winter hält weiterhin Einzug auf Mallorca. Nachdem es am Wochenende den ersten Schneefall des Winters gegeben hatte, soll es in den kommenden Tagen wieder ungemütlich werden. Der staatliche Wetterdienst auf den Balearen, AEMET, hat die Warnstufe Gelb für Donnerstag, 11. Januar, ausgegeben. Sie gilt fürs Tramuntana-Gebirge, den gesamten Nordwesten, Norden sowie Nordosten der Insel – und zwar von Donnerstag 18 Uhr bis Mitternacht. Dann könnten Windböen mit einer Stärke von bis zu 60 Kilometern pro Stunde für bis zu drei Meter hohen Wellengang sorgen. Und es wird mit Starkregen gerechnet.

Bereits am Mittwoch, 10. Januar, werden laut AEMET Regen und Hagel erwartet. Fast überall auf Mallorca ist der Mittwochmorgen mit bewölktem Himmel gestartet. Vielerorts regnete es am Morgen und den ganzen Tag über muss weiter mit Schauern oder Gewittern gerechnet werden. Ab Mittwochnachmittag könnten laut Wetterbericht die Niederschläge auch in Hagel übergehen. In Palma werden tagsüber höchstens 13 Grad erwartet, in Manacor und Llucmajor 14 Grad, Campos 15 Grad sowie 16 Grad in Alcúdia. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen auf 3 Grad in Sa Pobla bis 7 in Andratx Grad.

Die Schneefallgrenze liegt laut des staatlichen Wetterdienstes bei rund 1200 Metern. Da Mallorcas höchster Berg, der Puig Major, 1.436 m hoch ist, könnte es wieder weiße Gipfel geben. Ab Freitag, 12. Januar, wird sich die Wetterlage laut der aktuellen Aussichten wieder beruhigen. Nach einem wolkigen Start in den Tag wird es oft sonnig. Auch am Wochenende soll es insgesamt freundlich werden. Allerdings bleibt es weiterhin kalt, denn die Tageshöchstwerte schwanken zwischen 13 und 15 Grad. Gepaart mit Wind und der hohen Luftfeuchtigkeit, liegen die gefühlten Temperaturen deutlich darunter.