Die Straße Ma-13, die Palma mit Alcúdia verbindet, ist die gefährlichste Straße für Motorradfahrer auf Mallorca. Im vergangenen Jahr waren drei der 14 Motorradfahrer, die auf der Insel ums Leben kamen, bei Unfällen auf dieser Straße gestorben, so die neueste Aktualisierung der spanischen Verkehrsleitzentrale DGT. Zwei der Unfälle ereigneten sich in der Gemeinde Alcúdia, kaum 100 Meter voneinander entfernt (km 49,4 und 49,5). Der dritte ereignete sich bei Kilometer 5,1 der gleichen Straße in Marratxí.

Es sei daran erinnert, dass die Autobahn von Palma nach Inca im Jahr 2005 bis nach sa Pobla verlängert wurde, aber in ihrem letzten Abschnitt (zwischen sa Pobla und Alcúdia) das Format der ursprünglichen Straße mit einer einzigen Fahrspur in jeder Fahrtrichtung beibehält. Das ursprüngliche Projekt, die Autobahn bis Alcúdia zu verlängern, wurde damals aufgrund des Drucks der Anlieger gestoppt, um die Enteignung von Privatgrundstücken zu vermeiden.

Die zweitgefährlichste Straße Mallorcas, auf der im Jahr 2023 Motorradfahrer ums Leben kamen, ist die Ma-19, im Volksmund auch als Autobahn von Llevant bekannt. Auf dieser Straße starben zwei Menschen, beide auf dem Gebiet von Palma in der Nähe der umstrittenen Bus-Vao-Spur. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der DGT-Bericht nicht angibt, in welche Richtung die Motorradfahrer unterwegs waren, und dass die Bus-Vao-Spur nur in Richtung Palma befahren werden kann.

Weitere Straßen auf Mallorca, die für Motorrad- und Autofahrer als gefährlich gelten und auf denen es Todesfälle gab, sind die Ma-6030 (km 3,4 in der Gemeinde Campos), die Ma-10 (bei Kilometer 80,5 in Banyalbufar), die Ma-2130 (bei Kilometer 9,2 in Selva) und die Ma-5101 bei Kilometer 5,8 in Porreres.

Die Ma-10 ist im Volksmund als "Carretera de la Serra" bekannt. Die Bewohner der Dörfer, die sie durchquert, beschweren sich seit Jahren über die Motorradrennen in diesem Gebiet, insbesondere an den Wochenenden. Um das Problem in den Griff zu bekommen, ist die Höchstgeschwindigkeit derzeit auf 60 Stundenkilometer begrenzt, außer auf dem ersten Abschnitt zwischen Kilometer 0 und Kilometer 6. Dort beträgt die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h.

Analysiert man die allgemeine Unfallrate der DGT, so stellt man fest, dass 55,6 % der Verkehrstoten im Jahr 2023 auf den Balearen Motorradfahrer waren. Der Prozentsatz der auf Spaniens Straßen getöteten Motorradfahrer ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und nahm bis 2023 um 19 Prozent zu. Aus diesem Grund kündigte der spanische Innenminister Fernando Grande Marlaska vor wenigen Tagen an, dass die DGT bis Ende 2024 das Tragen eines Integral- oder Modularhelms und zugelassener Handschuhe für Motorradfahrer vorschreiben wird.