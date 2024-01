Mallorca steht schon bald ein Sturm ins Haus. Laut dem Wetterdienst Aemet gilt wegen aufkommender starker Windböen aus dem Südwesten bereits am Mittwoch die Warnstufe Gelb. Die Temperaturen fallen nicht, sondern steigen örtlich auf über 20 Grad. Die ungemütliche Wetterlage wáhrt allerdings nur kurz, schon am Freitagabend soll der Sturm abflauen.

Zeitweise regnen soll es erst am Freitag, wenn der Wind auf Nordost dreht und die Temperaturen wieder deutlich zurückgehen lässt. Dann fällt die Schneefallgrenze auf niedrige 700 Meter. Das Wochenende soll heiter bis wolkig und windarm bei höchstens noch 15 Grad ausfallen.

Der Sonntag war ungewöhnlich mild auf Mallorca: An einigen Orten wurde die 20-Grad-Marke geknackt, etwa in Pollença (21,5 Grad), Muro (21 Grad), Sa Pobla (20,8), Son Servera (20,2) und Cala Rajada (21,2). Woanders blieb das Quecksilber aum Teil deutlich unter der 20-Grad-Marke, darunter in Llucmajor (17,4 Grad), in Sineu (18,6), der Serra d'Alfabia (14,2) und und im Gebirgsweiler Escorca (12,7 Grad).