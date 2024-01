Das heiter bis wolkige und dazu noch zunehmend milde Wetter bleibt Mallorca zunächst erhalten. Bis mindestens Dienstag weht wenig Wind, und man kann bei Temperaturen von etwa 20 Grad bequem auf Restaurant-Terrassen sitzen. Am Mittwoch jedoch ändert sich die Lage laut dem Wetterdienst Aemet etwas: Der Südwestwind wird stärker, es wird wolkiger, doch die Temperaturen sinken nicht.

Erst zum Wochenende hin, wenn der Wind auf Ost drehen soll, geht das Quecksilber der Vorhersage zufolge wieder nach unten, und zwar auf höchstens 15 Grad. Die zeitweise zweistelligen Nachtwerte fallen dann ebenfalls auf nur noch einstellige Temperaturen.

In der Nacht zum Samstag mussten die Menschen auf Mallorca noch gehörig frieren: Auch im Flachland gingen die Werte bis auf den Gefrierpunkt zurück. Am kältesten war es in Binissalem mit 0,4 Grad. Auch in Muro (0,6 Gra) war es lausig kalt, was auch für Campos (0,7) gilt. Im Tramuntana-Gebirge sackten die Werte sogar unter den Gefrierpunkt, etwa in Escorca auf minus 2,3 Grad und am Kloster Lluc auf minus 1,2 Grad.