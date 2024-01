Es sind ein paar ungemütliche Tage auf Mallorca gewesen. Nach den teils ausgiebigen Regenfällen wird das Wetter ab Freitag aber wieder besser und auch etwas wärmer. Zuerst kann der Himmel noch bewölkt sein und auch kurze Schauer sind auf der Insel noch möglich. Das zeigten die Aussichten des staatlichen Wetterdienstes auf den Balearen, Aemet. Dazu wird es am Freitag verhältnismäßig kühl, mit zehn bis 15 Grad. Es weht ein schwacher Wind, meist aus Norden oder Nordosten. In Valldemossa werden es maximal 10 Grad, in Andratx 13, in Sóller 14, in Santanyí und in Palma de Mallorca jeweils 15 Grad.

Im Laufe des Wochenendes wird es deutlich freundlicher und die Sonne kann sich häufiger durchsetzen. Laut der aktuellen Wetteraussichten bleibt es die kommenden Tage durchweg trocken. Am Samstag kann es stellenweise wechselnd bewölkt sein, vielerorts kann aber mit viel Sonne gerechnet werden. Ein wenig wärmer wird es bereits am Samstag mit Topwerten bis 15 Grad in Maria de la Salut und Ses Salines sowie 16 Grad in Palma de Mallorca und Alcúdia. Der noch schönere Tag des Wochenendes wird aller Voraussicht nach der Sonntag. Fast überall auf Mallorca wird mit strahlend blauem Himmel und sehr viel Sonnenschein gerechnet. Auch wird es am Sonntag noch ein bisschen wärmer. Stellenweise könnte sogar wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden – zum Beispiel in Pollença und der Inselhauptstadt Palma. Laut dem staatlichen Wetterdienst sollen es in Llucmajor und Calvià bis 18 Grad warm werden, 19 Grad werden in Campos und Capdepera erwartet. Auch die Aussichten für die neue Woche sehen gut aus: Es soll auf Mallorca sonnig und trocken bleiben. Dazu wird es sogar noch etwas wärmer mit Werten bis 21 Grad.