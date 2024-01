Auf Mallorca hat es auch am Donnerstagmorgen weiterhin geregnet. Der Wetterdienst Aemet rechnete mit einem weiterhin trüben Tag, und auch in der Nacht zum Freitag soll es Niederschlag geben, der oberhalb von 1100 Metern als Schnee fallen soll.

Bereits am Mittwoch hatte es örtlich geregnet: Im Weiler Escorca im Tramuntana-Gebirge gingen 4,6 Liter auf den Quadratmeter nieder, am Kloster Lluc waren es 2,8, in der Serra d'Alfabia 1,8 und am Kap Blanc in Llucmajor 1,6 Liter. Gar nicht regnete es in Orten wie Pollença, Binissalem, Cala Rajada, Muro und Banyalbufar.

Ab Freitag soll sich das Wetter auf der Insel durchgreifend zum Positiven hin verändern: Die Sonne scheint fast ungetrübt vom Himmel, der Wind weht nur zeitweise böig aus westlichen Richtungen, und die Temperaturen steigen deutlich. In der kommenden Woche soll sogar eine Art Wunder geschehen: Die 20-Grad-Marke wird geknackt.

In den vergangenen Tagen war es unangenehm kalt, die gefühlte Temperatur lag wegen der hohen Luftfeuchtigkeit deutlich unter dem realen Wert: Am Mittwoch wurden am Kloster Lluc nur 12,4 Grad gemessen, im Llucmajor waren es 13,8, an der Balearen-Universität 13,5, in Sineu 14,2 Grad und in Manacor 14,9 Grad.