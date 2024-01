Wer sich derzeit auf Mallorca aufhält, der sollte das gute Wetter genießen. Nach den frühlingshaften Temperaturen bis 20 Grad an diesem Dienstag wird es in den kommenden Tagen wieder deutlich kühler auf der Baleareninsel. Auch die Sonne zeigt sich seltener. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet ist vor allem am Freitag mit Niederschlägen zu rechnen.

Der Dienstag wird frühlingshaft mit Temperaturen bis 20 Grad. Dabei gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Mittwoch wird es laut spanischem Wetteramt schon unbeständiger: Der Südwestwind wird stärker, es wird wolkiger, doch die Temperaturen sinken nicht. Es sind bis zu sieben Sonnenstunden möglich.

Am Donnerstag wird es noch einmal sonnig. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Nachts bleibt es bei Werten um 14 Grad ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit. In den Abendstunden zieht sich der Himmel allerdings zu. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf 40 Prozent.

Der Freitag fällt dann auf Mallorca buchstäblich ins Wasser. Nach aktuellen Prognosen ist inselweit mit Niederschlägen zu rechnen, die Sonne wird sich an diesem Tag so gut wie gar nicht zeigen. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad, nachts sinken die Werte auf 12 Grad herab. Am Samstag stabilisiert sich die Wetterlage wieder. Allerdings sinkt das Quecksilber auf 15 Grad, nachts wird es bei 9 Grad deutlich kühler. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Auch am Sonntag bleibt es bei ähnlichen Temperaturen wechselhaft.