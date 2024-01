Nach zwei Jahren unbemerkter Verfolgung einer Frau ist ein stalkender Ex-Freund jetzt aufgeflogen. Wo auch immer sich seine Verflossene auf Mallorca aufhielt, tauchte er ein paar Minuten später auf. Vor zwei Wochen wurde sein Verhalten jedoch so penetrant, dass die Frau Panik bekam und die Polizei rief. Die Guardia Civil entdeckte dann am Reserverad im Kofferraum ihres Autos ein GPS-Gerät, welches der ehemalige Lebensgefährte bereits vor zwei Jahren dort angebracht hatte. Auf seinem Handy konnte er schließlich ¡n Echtzeit den Standort der früheren Partnerin nachvollziehen und sie verfolgen. Jetzt muss er eine hohe Geldstrafe zahlen und für vier Jahre ins Gefängnis, wenn dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben wird.

Als die junge Frau am Sonntag, 7. Januar, in Palma auf der Plaça del Vapor mit Freunden in einer Pizzeria zu Abend aß, stand der Beschuldigte plötzlich im Lokal und machte ihr eine eifersüchtige Szene. Nachdem die Leidtragende in ein Lokal in Santa Catalina gewechselt hatte, erschien der 26-jährige Beschuldigte marokkanischer Herkunft jedoch wenige Zeit später dort und hatte sie ein zweites Mal ausfindig gemacht.

Brüskiert setzte sich die junge Frau in ihr Auto und fuhr ohne bestimmtes Ziel davon. In Algaïda wurde sie jedoch wieder vom eifersüchtigen Verflossenen eingeholt! Voller Panik fuhr sie mit dem Auto nach Palma, was den Stalker nicht davon abhielt, ihr weiterhin hartnäckig auf der Spur zu bleiben. Das Opfer rief unterwegs die Polizei und bat um Hilfe, da sie keine Ahnung hatte, woher der Mann wissen konnte, wo sie sich immer aufhielt. Bei ihr zu Hause angekommen, wartete schließlich die Polizei und konnte den Ex-Freund gleich verhaften.

Bei einer Untersuchung des Autos der jungen Dame fand die Polizei schließlich im Kofferraum das versteckt angebrachtes GPS-Gerät, welches ihre Standorte ausfindig machen konnte. Den mutmaßlichen Stalker erwartet möglicherweise eine Haftstrafe von vier Jahren. Er muss der Frau, sollte das Gericht dies entscheiden, zudem 7200 Euro zahlen und darf ihr in den folgenden sechs Jahren nicht zu nahe kommen.