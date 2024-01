Auf Mallorca legt das frühlingshafte Wetter in den kommenden Tagen vorerst eine Pause ein. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet ist mit Sturmböen bis 70 Kilometer pro Stunde zurechnen. Zudem werden am Freitag Niederschläge und Gewitter erwartet. Aufgrund von starken Sturmböen und hohem Wellengang hat Aemet deshalb ab diesem Mittwoch 12 Uhr bis Donnerstag 15 Uhr inselweit die Warnstufe Gelb herausgegeben.

Trotz Unwetterwarnungen zeigt sich am Mittwoch in den meisten Regionen noch die Sonne. Hin und wieder können sich aber auch Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen erreichen bis 20 Grad. Diese Werte sind für die Jahreszeit eher unüblich. Auch nach Sonnenuntergang bleibt es ungewöhnlich mild. So wurden bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Temperaturen über 15 Grad verzeichnet.

Der Donnerstag zeigt sich freundlich und mit viel Sonnenschein. Das Quecksilber steigt auf 19 Grad, nachts liegen die Werte bei überdurchschnittlich milden 16 Grad. Es werden bis zu acht Sonnenstunden erwartet.

Am Freitag wird es dann nass auf der Insel. Sonnenstunden sind keine zu erwarten. Der spanische Wetterdienst prognostiziert Niederschläge, die teils mit Gewitter begleitet werden. Die Temperaturen liegen bei 14 Grad, nachts sinken die Werte auf 12 Grad. Bereits am Samstag stabilisiert sich das Wetter wieder. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Tageswerte liegen bei 14 Grad, nach Sonnenuntergang wird es bei 9 Grad deutlich kühler. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 15 Grad.