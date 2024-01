Restauriert ist die ehrwürdige Mühle auf dem Gehöft Ca s'Amitger, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kloster Lluc, bereits seit Jahren. Aufwendig überholtes Gebälk, Gemäuer und Mühlwerk stehen laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" einer Inbetriebnahme der Mühle nicht mehr im Wege. Nur das Wasser, das die aus Holz gefertigten Mühlenschaufeln in Fahrt bringen soll, fehlt noch. Am Donnerstag kündigte der Sprecher des Inselrates von Mallorca, Antoni Fuster (Volkspartei PP) nun Abhilfe an. Die oberste Inselbehörde wolle Geld locker machen, damit der historische Kanal, der über Jahrhunderte die Mühle mit Wasser versorgte, wieder zur alten Form finde.

Dabei ist der Zeitung zufolge die Kostenfrage noch gar nicht geklärt. Der Vorsteher des Klosters Lluc, in dessen Besitz die Mühle ist, Marià Gastalver, führte den Politiker aus Palma durch die historische Einrichtung und bedankte sich artig im Voraus. "Für dieses Projekt wird sich die Öffentlichkeit sehr interessieren", zeigte sich der Prior optimistisch. Mit von der Partie waren unter anderem der Bürgermeister von Escorca und der Direktor des Konsortiums Serra de Tramuntana, über das der Inselrat die Investition abzuwickeln gedenkt. Nach dem Willen von Bürgermeister Antoni Selivellas soll die Mühle, die urkundlich erstmalig im frühen 14. Jahrhundert erwähnt wurde, in Zukunft für Besucher geöffnet werden. Gespeist werden soll die Mühle mit Wasser aus der nahegelegenen Josafat-Quelle (Font de Josafat). Im Lauf der Zeit wurden nach Informationen von "Ultima Hora" diverse bauliche Änderungen an der Mühle vorgenommen, ihren Betrieb stellte sie schließlich 1960 ein. Über all die Jahrhunderte nutzte die Bevölkerung im Einzugsgebiet des Klosters die Mühle insbesondere zum Mahlen von Getreide und Sägen von Holz. Ende des 17. Jahrhunderts lieferte die Mühle beispielsweise die Balken und Holzelemente für den Bau der Kloster-Basilika. Mit der Asphaltierung der Landstraße bis zum Kloster verlor die Mühle zunehmend an Bedeutung. Das für den Wallfahrtsort notwendige Material konnte von nun an schnell und günstig von außerhalb angeliefert werden.