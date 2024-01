Das Wetter auf Mallorca zeigt sich am Wochenende wechselhaft. Aufgrund von starken Sturmböen und hohem Wellengang hat der spanische Wetterdienst Aemet für Freitag und Samstag in vielen Teilen der Insel die Warnstufe Gelb herausgegeben. Am Freitag gilt diese im Norden, Nordwesten, Süden und Südwesten zwischen 12 Uhr und Mitternacht vor allem in den Küstenregionen. Es werden bis zu drei Meter hohe Wellen erwartet, der Sturm fegt dabei mit rund 60 Kilometer pro Stunde über die Baleareninsel.

Am Samstag gilt die Wetterwarnstufe Gelb dann für das gesamte Archipel. In der Inselmitte sind dann Sturmböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde möglich. Die Wetterwarnstufe gilt bis zehn Uhr morgens. Für Sonntag wurden vom spanischen Wetteramt bereits alle Warnstufen aufgehoben. Der Freitag startet in vielen Regionen bewölkt, im Laufe des Tages kann es immer wieder zu Regenschauern kommen. Diese können auch von Gewittern begleitet werden. Die Temperaturen liegen nur noch bei 14 Grad, nachts kühlt es auf 13 Grad ab. Am Samstag kann es vor allem in den Morgenstunden noch vereinzelt zu Regenschauern kommen. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag, nachts werden nur noch 9 Grad prognostiziert. Wer an diesem Wochenende einen Ausflug auf Mallorca plant, sollten diesen auf Sonntag verlegen. Dann zeigt sich wieder vermehrt die Sonne und es werden bis zu acht Sonnenstunden erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt nur noch bei 10 Prozent. Die Tageswerte liegen bei 15 Grad, nachts wird es bei 3 Grad deutlich kühler. Die neue Woche startet mit viel Sonnenschein, die Tageswerte steigen wieder langsam an. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 15 Grad.