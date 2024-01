Ein Autofahrer hat sich in Palma de Mallorca verfahren und ist auf den Treppen der Plaça Major steckengeblieben. Laut der MM-Schwesterzeitung Última Hora ereignete sich der Vorfall am Montagabend. Der Mann saß betrunken am Steuer seines Lieferwagens und sei blindlings den Anweisungen des Navis gefolgt. Autos dürfen die Unfallstelle gar nicht passieren. Zudem ist die Treppe zwischen der Plaça Major und der Rambla so eng, dass einiges an Geschick nötig war, um den Lieferwagen zu befreien. Der Feuerwehr gelang es in mehreren Zügen, das Fahrzeug die Treppe herunter zu manövrieren.