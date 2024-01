Ein Spaziergänger hat am Mittwochmorgen nahe der Cala Pi im Süden Mallorcas die Ankunft eines Migrantenbootes aus Nordafrika gefilmt. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge näherte sich das mit 24 Personen besetzte Motorboot gegen 7.55 Uhr der Küste des Badeortes. Der Anwohner alarmierte daraufhin die örtlichen Sicherheitsbehörden.

Beamte der Guardia Civil und der Ortspolizei Llucmajor nahmen nach Zeitungsangaben die mehrheitlich männlichen Migranten an Land in Empfang. Sämtliche Migranten befanden sich demnach in einem den Umständen guten gesundheitlichen Zustand. In einem ersten Schritt nahm die Guardia Civil die Personalien der zumeist aus dem südlichen Afrika stammenden Personen auf. Im Anschluss wurden die Migranten der Nationalpolizei übergeben, die für derartige Fälle von illegaler Einwanderung zuständig ist.

Nach Darstellung der Regierungsvertretung auf den Balearen handelte es sich bei dem Boot in der Cala Pi nicht um das einzige Flüchtlingsboot auf den Balearen an diesem Mittwochmorgen. Auf Formentera habe die Polizei ein weiteres Migrantenboot abgefangen. In diesem hätten sich 18 Personen nordafrikanischer und asiatischer Herkunft befunden, hieß es in einer Pressemitteilung der Behörde. Auch diese hätten die Überfahrt gesundheitlich gut überstanden.