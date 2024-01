Ein Mann hat seine Lebensgefährtin in Palma de Mallorca mit einem Hammer derart schwer an Kopf, der Nase und einer Hand verletzt, dass diese ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden musste. Dort wurde nach einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ein Schädelbruch festgestellt, die Frau befindet sich auf der Intensivstation. Ihr Leben ist weiter in Gefahr. Bei dem Täter handelt es sich um einen Ecuatorianer.

Die Tat wurde in der Nacht zum Dienstag in einer Wohnung an der Bernat-Amer-Straße in Palma verübt. Der Mann verständigte selbst den Notdienst 112. Die schnell herbeigeeilten Helfer fanden die Frau blutend im Bett liegend vor.

Der Täter hatte völlig die Kontrolle über sich selbst verloren und wurde zunächst in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses gebracht. Danach wurde er festgenommen und in eine Zelle des Präsidiums der Nationalpolizei in Palma geschafft.

Häusliche Gewalt wird in Spanien streng geahndet, da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen vor allem auf Frauen gekommen war. Die Täter werden in der Regel mit hohen Haftstrafen bestraft.