Ein Deutscher wird sich demnächst in Palma de Mallorca vor Gericht verantworten müssen. Ihm wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin genötigt und bedroht zu haben. Er soll sie sogar bis zu 115 Mal am Tag angerufen haben. Deshalb fordert die Staatsanwaltschaft bis zu zwei Jahre Haft für den Mann. Darüber hinaus soll sich der Mann seiner Ex nicht mehr als 500 Meter nähern dürfen.

Die Vorfälle sollen sich im Mai 2021 ereignet haben. Damals habe seine Freundin sich von ihm getrennt und der mutmaßliche Stalker habe das nicht verkraftet. Deshalb soll der Deutsche angefangen haben, sie zu terrorisieren. Er rief sie hundertfach an, verschickte Text- und Sprachnachrichten, in denen er ihr mit folgenden Worten gedroht haben sollte: "Ich komme am 4. August und wenn ich dich sehe, werde ich dich so hart schlagen, dass du nicht mehr laufen kannst" und "Ich werde deiner Familie sagen, dass du eine Hure bist". Nun muss sich der Mann vor dem Strafgericht in Palma de Mallorca verantworten. Ihm drohen bis zu zwei Jahre Haft.