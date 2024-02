Zwei Männer haben das Anwesen des im Osten von Mallorca lebenden deutschstämmigen Olympiateilnehmers Marcus Cooper Walz überfallen und mehrere Medaillen des Spitzen-Kajakfahrers entwendet. Beamten der Guardia Civil in Felanitx gelang es am Donnerstag in einer spaktakulären Aktion, die Täter festzunehmen und die Medaillen sicherzustellen.

Die Marokkaner sollen in der Gegend immer wieder in Häuser eingebrochen sein. Am Donnerstag ortete eine Anwohnerin in Felanitx die Kriminellen und verständigte die Ordnungshüter. Die Beamten rückten an, als sie sich in einem anderen Gebäude zu schaffen machten. Die Täter bemerkten dies und flohen über einige Dächer, wurden aber eingeholt und abgeführt.

Die Beamten der Guardia Civil entdeckten danach in der Wohnung der Einbrecher diverses Diebesgut, darunter die Medaillen. Allgemein wurde laut den Ordnungshütern jenseits von Palma in den vergangenen Wochen ein Anstieg der Einbruchsdelikte festgestellt.

Marcus Cooper walz gewann im Jahr 2016 bei den Olympischen Sommerspielen im Kajak-Einer über 1000 Meter Olympiagold. Bei den 2021 ausgetragenen Olympischen Spielen in Tokio trat Walz im Vierer-Kajak über 500 Meter an. Zusammen mit Saúl Craviotto, Carlos Arévalo und Rodrigo Germade erreichte er das Finale, in dem sie hinter Deutschland und vor der Slowakei als Zweite die Ziellinie überquerten und die Silbermedaille gewannen.