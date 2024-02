Auf Mallorca ist am Sonntagabend Palmas Ring-Autobahn Vía de Cintura nach einer Massenkarambolage gesperrt worden. Insgesamt vier Fahrzeuge waren zusammengestoßen und blockierten die Fahrbahn. Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr in Richtung Airport. Sieben Personen wurden leicht verletzt.

Nach Angaben der Rettungskräfte überschlug sich bei dem Unfall zwischen den vier Fahrzeugen ein Pkw und blieb auf der mittleren Fahrspur liegen. Aufgrund der Schwere des Vorfalls musste die Vía de Cintura zeitweise gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr währenddessen um.

Die kilometerlangen Staus sorgten für Ärger bei den Autofahrern und Verwunderung bei denjenigen, die auf den nicht betroffenen Fahrbahnen in Richtung Son Rapinya und Génova unterwegs waren. Gaffer-Bilder und -Videos des Staus hatten sich schnell in den sozialen Medien verbreitet.

Auch am Montagmorgen kam es auf dem Stadtring zu Verzögerungen. Wieder hatte ein Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge zu einem kilometerlangen Stau in Richtung Flughafen geführt. Der Unfall sich diesmal an der Einfahrt in Höhe des Friedhofs.