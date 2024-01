Drei junge Frauen haben am Sonntagmorgen gegen 4.55 Uhr auf der Schnellstraße nach Manacor auf Mallorca einen gravierenden Unfall erlitten, wobei sie schwer verletzt wurden. Wie die spanischsprachige Lokalpresse, darunter Ultima Hora und Crónica Balear berichtete, ereignete sich der Vorfall, als die Autoinsassen im Alter zwischen 23 und 26 Jahren beim Erreichen des Kreisverkehrs einfach weiterfuhren und daraufhin gegen eine Betonmauer prallten.

Sofort wurden drei Krankenwagen zum Unfallort geschickt, auch die Polizei und die Feuerwehr trafen vor Ort ein. Die älteste der drei Frauen erlitt ein Thoraxtrauma und die 25-Jährige eine Fraktur am Handgelenk. Am schlimmsten hat es die 23-Jährige erwischt, die einen Oberschenkelbruch erlitten hat. Nachdem die Frauen stabilisiert wurden, wurden sie in das örtliche Krankenhaus von Manacor gebracht.

Die Fahrerin, die sich noch am Unfallort einem Alkoholtest unterziehen musste, wurde positiv getestet. Über die Nationalität der drei Frauen ist nichts weiter bekannt. Das Autowrack wurde von einem Bergungsfahrzeug abgeschleppt, und die Straße vorübergehend von der Feuerwehr und später von der Straßenwacht abgesichert.