Auf Mallorca ist eine Frau zwei Tage nach einem Gesichtslifting unerwartet verstorben. Familienmitglieder fanden sie nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Montag am Sonntag bewusstlos in ihrer Wohnung in Palma. Am Freitag hatte sich die 58-Jährige in einer nicht genannten Privatklinik das Gesicht straffen und auch Veränderungen bei den Wimpern vornehmen lassen.

Wie weiter bekannt wurde, hatte die Frau in der Vergangenheit zeitweise an Lungenthrombose gelitten. Es wird jetzt von Gerichtsmedizinern geprüft, ob irgendein Medikament den Tod mit verursacht haben könnte. Ähnliche Nachrichten Sie reiste extra nach Mallorca an: Britin stirbt wenige Stunden nach Schönheits-OP Bereits im September des vergangenen Jahres war gemeldet worden, dass eine Britin ebenfalls in einer privaten Klinik infolge eines Schönheitseingriffs gestorben war. Damals reisten sowohl die Patientin als auch der Chirurg extra aus dem Ausland an. Im Sommer des Jahres 2022 hatte es einen ähnlichen Fall gegeben: Eine Frau aus Palma, die sich im April einer Schönheitsoperation unterzogen und anschließend eine Infektion erlitten hatte, verstarb. Am 29. April 2022 hatte sich Silvia S. in einer Madrider Privatklinik einem kosmetischen Eingriff unterzogen. Nachdem Komplikationen aufgetreten waren, musste sie in ein künstliches Koma versetzt werden, dann starb sie.