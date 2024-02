Wer sich derzeit auf Mallorca aufhält, sollte das sonnige Wetter am Donnerstag noch für Ausflüge und Wanderungen nutzen. Denn ab Freitag hält ein Sturmtief auf der Baleareninsel Einzug. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet wird auf dem gesamten Archipel mit Niederschlägen gerechnet. Dazu prognostiziert Aemet nur eine Sonnenstunde, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 80 Prozent.

Das Sturmtief "Karlotta" soll nicht nur Regen, sondern auch Sturmböen mit sich bringen. Deshalb hat der spanische Wetterdienst für Freitag und Samstag die Warnstufe Gelb herausgegeben. Diese gilt am Freitag im Süden, im Osten sowie im Tramuntana-Gebirge. Dort sind Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde möglich. Am Samstag gilt die Warnstufe vor allem im Küstenbereich auf der gesamten Insel. Es können Wellen bis zu drei Meter erreicht werden.

Der Donnerstag startet mit viel Sonnenschein, doch bereits am Nachmittag können sich vereinzelt Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad, nachts sinken die Werte auf 9 Grad. Obwohl es am Freitag überwiegend regnet, bleiben die Temperaturen ähnlich wie am Vortag. Nach Sonnenuntergang bleiben die Werte bei 13 Grad mild.

Das Sturmtief wird voraussichtlich bis Samstag auf der Baleareninsel bleiben. Ab Sonntag setzt sich dann wieder die Sonne durch, es wird wieder frühlingshaft. Nach Angaben des Wetteramtes steigen die Temperaturen auf 18 Grad. Es werden bis zu zehn Sonnenstunden erwartet. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 15 Grad.