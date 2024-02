Bereits am März sollen bestimmte Haustiere auf Mallorca in Zügen und Metro mitgeführt werden dürfen. Eine entsprechende Änderung im Regelwerk wurde einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Donnerstag im Balearischen Amtsblatt BOIB veröffentlicht. Geplant sei, so das balearische Ministerium für Mobilität in einer Mitteilung, dass die Neuerung nach einer 20-tägigen Einspruchsfrist in Kraft trete.

Nach Darstellung der Zeitung betrifft die neue Regelung das Mitführen von Hunden, Katzen, Frettchen und kleinen Vögeln. Diese sollen ab März ausschließlich in den hintersten Abteilen von Zug und Metro Zutritt haben. Hunde müssten dabei Maulkorb tragen und von ihren Besitzern an der Leine geführt werden; für Katzen, Frettchen und Vögeln soll eine Transportboxpflicht gelten. Nicht mitgeführt werden dürfen Hunde, die von einer potenziell gefährlichen Rasse abstammen. Die Mitnahme von Haustieren soll grundsätzlich kostenfrei sein. Lediglich für große Hunderassen, so die Zeitung, müsste ein entsprechender Fahrschein gelöst werden. Für Blinden- und Assistenzhunde soll sich nichts ändern: Sie dürften dann auch weiterhin uneingeschränkt und kostenlos in Zügen und Metro ihre Besitzer begleiten. Der Betreiber von Zug und Metro, das Unternehmen Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), empfiehlt schon jetzt, die Mitnahme von Haustieren auf Zeiten außerhalb der täglichen Stoßzeiten zu beschränken.