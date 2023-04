Statt auf Mallorca lange nach einem Parkplatz zu suchen oder im Stau zu stehen, wäre es im nächsten Urlaub doch mal einen Versuch wert, entspannter und auch nachhaltiger über die Insel zu kommen. Das geht mit den verschiedensten öffentlichen Verkehrsmitteln, die Mallorca zu bieten hat. Für Residenten sind Busse und Bahnen übrigens seit Anfang Januar mit der TIB- oder Palmas Bürgerkarte kostenlos. Bezahlen müssen indes Urlauber. Welche Möglichkeiten es gibt und was sie kosten, hat MM zusammengetragen.

Überlandbus

Die rot-gelben Überlandbusse sind in allen Himmelsrichtungen auf der ganzen Insel unterwegs. Ihr Netz ist in sechs Zonen unterteilt und so kommt man von Port de Sóller oder Can Picafort nach Palma, um nur zwei Beispiele zu nennen. Seit dem 1. April gilt der Sommerfahrplan, mit dem mehr Linien befahren und mehr Busse eingesetzt werden. Er lässt sich hier herunterladen, die Webseite ist auch auf Deutsch verfügbar. Es gibt dort auch einen Routenplaner, eine App bietet der Betreiber bisher aber nicht an. Die Tickets online zu kaufen oder per Karte beim Busfahrer zu bezahlen, ist bis zu 40 Prozent günstiger als in bar. Je nachdem, wie viele Umstiege sie enthalten, kosten die Fahrten dann zwischen 1,20 und 8,10 Euro. Bei Barzahlung liegen die Tarife zwischen 3 und 13,50 Euro pro Person. Die Flughafentarife (Aerotib) sind dabei immer etwas teurer. Von Camp de Mar, Can Picafort, Cala Bona und Campos aus fahren die Busse zum Airport.



Viele Urlauber nutzen die rot-gelben Überlandbusse, die als "Aerotib"-Busse auch den Flughafen anfahren. Foto: Archiv

Metro



Was viele nicht wissen: Mallorca hat tatsächlich auch eine U-Bahn. Allerdings wird diese – auch von Einheimischen – relativ wenig genutzt. Steht man an den unterirdischen Gleisen, könnte man auch in Barcelona oder Madrid sein. Die Metro hat allerdings nur eine Linie. Sie führt von der Plaça d’Espanya in Palma aus bis zur Universität vor den Toren der Stadt. Die Kosten für eine Fahrt liegen bei 1,80 Euro pro Person. Ob man die Karten online oder am Schalter kauft, bar oder mit Karte bezahlt, macht bei der U-Bahn keinen Unterschied. Kinder bis vier Jahren benötigen kein Ticket.

Zug

Auf Mallorca gibt es drei Zugstrecken und sie alle gehen von Palma aus. Die T1 führt bis nach Inca, die T2 nach Sa Pobla und die T3 nach Manacor. Auch hier gilt: Die Fahrt kostet immer 3,60 Euro, egal, ob man die Karten online oder am Schalter kauft. Und auch beim Zug fahren Kinder bis vier Jahren umsonst mit.



Stadtbus in Palma

Von Ses Illetes im Westen über die Universität im Norden bis Arenal im Osten: Die grün-blau-weißen Busse ziehen sich auf 40 Linien durch die Inselhauptstadt und bis in ihre Außenbezirke. Eine Fahrt kostet in der Regel zwei Euro und wird direkt beim Busfahrer bezahlt. Das geht nur mit Bargeld und nicht mit der Bankkarte, allerdings nehmen die Fahrer in der Regel maximal 10-Euro-Scheine an. Etwas günstiger kommt die Fahrt, wenn man sich eine Zehner-Karte für 15 Euro holt. Die gibt es zum Beispiel am Kiosk an der Plaça d’Espanya oder auch in einigen Tabakläden. Allerdings sind Fahrten zum Flughafen und zum Fährhafen mit fünf Euro pro Person etwas teurer. Einen Hund mitzunehmen ist übrigens kein Problem: Auch "Bello" bekommt ein eigenes Ticket für 30 Cent, für die Fahrt muss er einen Maulkorb tragen und angeleint sein. Kinder bis fünf Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos fahren. Mit der EMT-App kann man Routen planen und in Echtzeit nachsehen, wie lange man an der Bushaltestelle warten muss, bis der nächste Bus kommt. Sie ist auch für deutsche Smartphones verfügbar.