Pünktlich am Freitagmorgen ist das angekündigte Sturmtief auf Mallorca angekommen. Schon in der Nacht war es auf Mallorca stürmisch gewesen: 68 km/h sind auf Cabrera und 57 km/h in der Serra d'Alfàbia gemessen worden. Karlotta sorgte am Freitagmorgen erst einmal für einen regnerischen und wolkigen Start in den Tag. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, können die Windböen in höheren Lagen auf den Balearen bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen. An den Küsten werden Böen um 70 km/h und bis vier Meter hohe Wellen erwartet.

Deshalb gilt für Freitag die Wetterwarnstufe Gelb für fast alle Küstenbereiche Mallorcas – nur die Küsten im Norden sowie Nordosten sind davon ausgenommen. Auch gilt die Warnstufe Gelb für das Tramuntana-Gebirge, den Süden und den Osten der Insel. Dabei erreichen die Topwerte tagsüber bis 17 Grad in Palma und Llucmajor, bis 20 Grad sind in Alcúdia und Capdepera möglich. Den ganzen Tag über wird es insgesamt wolkig und regnerisch bleiben. Die Regenschauer sollen sich laut des Wetterdienstes auch durch die kommende Nacht ziehen. Laut der aktuellen Prognosen beginnt auch der Samstag mit vielen Wolken und Regen. Ebenfalls bleibt die Wetterwarnstufe Gelb bestehen, allerdings nur noch für die Küstenbereiche im Osten, Süden und den Südwesten und Westen Mallorcas. Am Samstagnachmittag sollten die Schauer dann langsam abklingen. Der Ausblick für Sonntag sieht laut Aemet bisher gar nicht so schlecht aus. Dann sollte das Sturmtief Karlotta abgezogen sein und die Sonne wird wieder häufiger scheinen. 15 Grad werden in Sóller erwartet, 18 Grad in Alcúdia und in Palma werden es voraussichtlich 16 Grad. Ein kleiner Ausblick in Richtung neue Woche: Alles sieht aktuell danach aus, als würde es wieder schöner und wärmer werden. Ab Montag wird es auf Mallorca meistens sonnig mit blauem Himmel und nur wenigen Wolken. Erst beginnt die Woche mit Werten um 20 Grad – am Mittwoch sind stellenweise wieder bis 23 Grad möglich.