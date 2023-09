Die vergangene Nacht ist auf Mallorca einer der ungemütlichen Art gewesen. Die Regenfälle hatten am Dienstagnachmittag eingesetzt und zogen sich bis in den Mittwochmorgen hinein. Vor allem in Palma kam es zu teils sintflutartigen Niederschlägen. In einigen Stadtteilen standen Straßen so hoch unter Wasser, dass Autos und Passanten kaum mehr durchkamen. Viele Sturzbäche, wie etwa der Sa Riera, verwandelten sich in reißende Flüsse. Auch der Ausflugszug "Roter Blitz" in Sóller war betroffen, denn sein Gleisbett war vollgelaufen.

Laut Angaben des spanischen Wetterdienstes auf den Balearen, AEMET, ziehen die Unwetter jetzt Richtung Osten ab. Am Morgen entluden sich die Schauer vor allem in der Inselmitte, im Süden und Osten. Bis 12 Uhr gilt am Mittwoch noch immer die Wetterwarnstufe Orange. Der Wetterdienst hatte erst die Stufe Gelb herausgegeben und dann nach oben korrigiert. Größere Sachschäden oder gar Verletzte Personen hat es bei den Unwettern aber nicht gegeben. Im Laufe des Tages kann es stellenweise aufklaren und auch länger freundlich sein. Aber auch bedeckte Abschnitte sind möglich. Dazu werden es höchstens 27 bis 28 Grad. Da der Saharastaub, der seit Tagen im Himmel über Mallorca herumschwirrte, aus der Atmosphäre gewaschen. Das sorgt für wesentlich bessere Luft und einen ungetrübten Blick auf Mallorca. Ab Donnerstag wird das Wetter wieder freundlicher und auch etwas wärmer.