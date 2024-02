Nach dem wenig stabilen Wetter der vergangenen Tage mit Sturm und Regen hat sich die Lage auf Mallorca beruhigt. Ja mehr noch: Seit Sonntag strahlt die Sonne wieder vom stahlblauen Himmel und liefert einen Vorgeschmack auf den nahenden Frühling bei Temperaturen, die bis zur Wochenmitte die 20-Grad-Marke knacken werden.

Am Montag scheint die Sonne inselweit vom nahezu wolkenlosen Himmel. Lediglich in der Bucht von Palma und im Süden der Insel rund um Campos können hin und wieder kleiner Wolkenfelder durchziehen. Dazu steigt das Quecksilber im Thermometer auf 18 Grad in Palma, 17 in Andratx und 19 in Manacor.

Ebenso freundlich wird es am Dienstag. Liegen die Werte in der Nacht noch im einstelligen Bereich (7 bis 9 Grad) klettern sie tagsüber wieder auf 20 Grad. Der Wind weht dabei äußerst schwach aus Süd bis Südwest.

Kaum Veränderungen gibt es bis zum kommenden Wochenende. Auch am Mittwoch, Donnerstag und Freitag scheint die Sonne. Die Höchstwerte für diese Woche sollen am Donnerstag mit Temperaturen um 23 Grad im Nordosten der Insel erreicht werden. Die Wassertemperatur des Meeres rund um Mallorca liegt derzeit bei 15 Grad.