Lange war darauf gewartet worden, jetzt ist es so weit: An dem Gebäude des ehemaligen Bahnhofs-Hostals "Terminus" in Palmas Innenstadt haben die Umbauarbeiten begonnen. In den kommenden 18 Monaten soll das seit Jahren leerstehende Palais renoviert werden, ehe dort die Büros der Verwaltung der Eisenbahngesellschaft von Mallorca (SFM) eine neue Heimat finden werden. Geplant sind auch Veranstaltungsräume und ein Café.

Blick ins Innere: Hier soll die Cafeteria entstehen. Das "Terminus" befindet sich an der Straßenecke des Altstadtring Avenidas und des Carrer Eusebi Estada. Viele Deutsche, die nach Mallorca kommen, haben es sicher schon einmal wahrgenommen, vielleicht aber nur unbewusst. Denn direkt gegenüber befindet sich der bei Touristen beliebte Sóller-Bahnhof, darunter Palmas unterirdischer Hauptbahnhof "Plaça d'Espanya/Estació Intermodal", von wo aus man die Insel per Zug, U-Bahn und Überlandbus erkunden kann. An der Oberfläche dient die Plaça als zentraler Umsteigehalt für die EMT-Stadtbuslinien. Der Bau, der seit 1936 vermietet gewesen war, ging 2019 wieder in das Eigentum der SFM über. Pläne, das Gebäude zu renovieren, gab es schon länger. Auch die Fassaden, die sich seit Jahren in desolatem Zustand befinden, werden in den kommenden Monaten aufgehübscht. Geplant ist zudem ein großer Veranstaltungsraum im Erdgeschoss. In dieser Ecke der Stadt gebe es zu wenige solcher Einrichtungen, heißt es vonseiten der Politik. In den vergangenen Jahren war das Hostal zweimal täglich von Wachmännern des Bahnhofs betreten worden, damit sich dort keine Okupas niederlassen konnten.