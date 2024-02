Am frühen Sonntagmorgen ist vor einer berüchtigten Diskothek im Gewerbepark Son Valentí von Palma de Mallorca ein junger Mann brutal niedergestochen worden. Mehrere Notrufe gingen gegen 5 Uhr ein, als Zeugen beobachteten, dass sich die Mitglieder von zwei Gangs in der Calçat-Straße mit Stöcken, Ketten und zerbrochenen Flaschen schlugen. Dann wurde ein Messer gezückt und zugestochen.

Mehrere Einsatzfahrzeuge von Lokal- und Nationalpolizei trafen am Tatort ein, trennten die verfeindeten Gruppen. Den mutmaßlichen Tätern gelang die Flucht, doch die Polizeibeamten konnten die Nummernschilder ihrer Fahrzeuge notieren. Mit mehreren Festnahmen wird in Bälde gerechnet.

Laut einem Türsteher erlitt der niedergestochene Mann Schnittverletzungen am Kopf, an den Händen und am Ohr. Die Ehefrau brachte das Opfer im eigenen Auto ins Krankenhaus. Die Diskothek in dem Gewerbepark gilt seit vielen Jahren als hochproblematisch. Immer wieder kommt es zu Rangeleien und sonstigen Gewaltakten, und das vor allem unter Alkoholeinfluss.