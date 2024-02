Noch gestaltet sich das Wetter auf Mallorca relativ ruhig. Bei 19 bis 20 Grad am Tag und 7 bis 8 Grad in der Nacht ist es fast windstill, manchmal bildet sich Nebel. Regen ist nicht in Sicht, immer mal wieder lässt sich die Sonne blicken.

Doch die Wetterlage wird sich zum kommenden Wochenende hin drastisch ändern: Der Wind aus nordwestlichen und westlichen Richtungen frischt auf und erreicht zeitweise Sturmstärke, die Temperaturen gehen auf breiter Front zurück. Es wird regnen und oberhalb von lediglich 800 Metern schneien. Dieses Wetter soll das gesamte kommende Wochenende und darüber hinaus anhalten. Am Samstag konnte die 20-Grad-Marke nicht geknackt werden: Am mildesten war es mit 19,1 Grad an der Mole Dic d'Oest in Palma. Auf Rang 2 landete die Balearen-Universität mit 18,5 Grad, auf Rang 3 der Flughafen mit 18,3 Grad vor dem Kap Blanc mit 17,9 Grad. Es folgten Calvià und Campos (17,7 Grad) und Port de Pollença (17,2 Grad).