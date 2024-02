Keine Radarfalle auf Mallorca hat im vergangenen Jahr so viele Autofahrer geblitzt wie das Gerät auf der Autobahn Ma-13 von Inca Richtung Palma am Kilometer 16. 5500 Temposünder wurden erwischt, also im Schnitt 15 Autofahrer pro Tag, wie die Verkehrsleitzentrale der Balearen mitteilte. Alle Radarfallen zusammen auf der Insel blitzten den Angaben zufolge durchschnittlich 55 Autofahrer pro Tag, 30 Prozent mehr als im Jahr 2022.

Auf Rang 2 der Blitzer-Hitliste landete ein Gerät an der Straße MA 5120 am Kilometer 6 zwischen Campos und Felanitx. Hier erwischte es im vergangenen Jahr 3830 Sünder. Platz 3 geht an einen Blitzer an der Autobahn Palma-Andratx am Kilometer 15,5: Hier wurden 2629 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren, geknipst.

Weitere Rekordblitzer sind folgende: ein Gerät an der MA-4020 am Kilometer 5,2 zwischen Manacor und Porto Cristo, ein Apparat an der MA 2200 am Kilometer 50,2 südlich von Pollença, ein Gerät an der Umfahrung von Peguera am Kilometer 23 und eines an der MA-12 am Kilometer 24,1 zwischen Port d'Alcúdia und Can Picafort.