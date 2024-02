Der Flughafen auf Mallorca steht offenbar vor einer neuen Rekordsaison. Das geht aus Prognose hervor, die die Vereinigung für die Koordinierung und Bereitstellung von Slots (AECFA) laut MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch bekanntgab. Demnach warfen die Fluggesellschaften zwischen März und Oktober insgesamt 33.483.816 Sitzplätze in Flugzeugen auf den Markt, satte 16,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Sollten sich die Vorhersagen bewahrheiten, würde der kommende Sommer die bisherige Rekordsaison 2022 deutlich hinter sich lassen. Im ersten Nach-Corona-Sommer wurden in Sont San Joan 29,7 Millionen Passagiere abgefertigt.

Mehr Fluggäste bedeuten in der Regel auch mehr Flugzeuge. Die AECFA geht davon aus, dass zwischen März und Oktober rund 185.000 Maschinen den Flughafen auf Mallorca ansteuern werden, 5,9 Prozent mehr als im zurückliegenden Jahr. Auch den Tag mit den meisten Flugbewegungen will die AECFA, die sich aus Vertretern der spanischen Flughafenverwaltung AENA und 14 Fluggesellschaften zusammensetzt, bereits ausgemacht haben: Am 13. Juli seien 1.075 Starts und Landungen eingeplant. Dagegen soll es 10. April mit 622 Flugbewegungen ungewöhnlich ruhig am Flughafen zugehen. Im Durchschnitt rechnet die AECFA mit 822 Starts und Landungen täglich in der Sommersaison 2024.

Die deutliche Differenz von steigenden Passagierzahlen (+16,3 Prozent) und mehr Flugzeugen (+5,9 Prozent) begründet die AECFA mit der Tatsache, dass die Fluggesellschaften zunehmend auf größere Maschinen zurückgreifen. Dadurch, so die Zeitung, sollen Betriebskosten eingespart werden. Der König am Himmel über Mallorca wird auch in diesem Jahr Ryanair heißen. Der AECFA liegen nach eigenen Angaben 41.078 Starts und Landungen (+7,1 Prozent) des irischen Billigfliegers vor. Auf den Plätzen folgen mit deutlichen Abstand Eurowings (23.026 Flugbewegungen), Vueling (14.418) und Jet2 (11.109).