Die spanische Feuerwehr auf Mallorca hat am Samstagnachmittag ein deutsches Paar gerettet, das bei einer Wanderung in den Berggipfeln bei Alcúdia steckengeblieben war. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Nähe der ehemaligen Einsiedelei Ermita de la Victòria.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, waren die Bundesbürger bei ihrer Wanderung auf einer Höhe von zehn bis 15 Metern über dem Meeresspiegel zwischen den Felsen eingeklemmt. Angesichts dieses Umstandes sollen sie in ihrer Nervosität per Mobilfunk die Feuerwehr auf Mallorca angerufen haben, da sie nicht mehr davon ausgegangen waren, alleine sicher die besagte Steigung hinunterzukommen. Wenig später fand die Bergrettungstruppe der spanischen Feuerwehr das eingeklemmte deutsche Paar. Mithilfe von Seilen und Klettersicherungen gelang es den Experten, die Wanderer in Sicherheit zu bringen. Die mallorquinische Feuerwehr und die Bergrettung weisen immer wieder darauf hin, dass es bei Wanderungen von großer Wichtigeit sei, ein Mobilfunkgerät mit einem funktionieren GPS-Tracker bei sich zu tragen.