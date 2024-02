Das seit Tagen über Mallorca befindliche Tiefdruckgebiet will einfach nicht weichen. Auch am Mittwoch regnete es auf der Insel stellenweise Bindfäden. Bei einer Höchsttemperatur von lediglich 13 Grad fühlte sich das Wetter an wie immer mal wieder in deutschen Landen – grau und dunkel. In der Nacht zum Mittwoch war das Quecksilber auf nur 8 Grad gesunken.

Für Mittwoch und Donnerstag hat der Wetterdienst Aemet verschiedene Warnstufen herausgegeben. Im Westen, Norden und Süden der Insel gilt die Wetterwarnstufe Orange. Bis Mitternacht können Sturmböen mit 70 Kilometern pro Stunde für bis zu zehn Meter hohe Wellen sorgen. Gelb gilt für den Südwesten Mallorcas, ebenfalls wegen Starkwindes und hohen Wellen. Am Donnerstag schwächen sich die Warnstufen etwas ab. Im Südwesten gilt dann Entwarnung, der Rest der Insel ist weiter in Gelb und Orange getaucht. 28/02 00:06 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/31WQo9qlRK — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) February 27, 2024

Doch schon am Donnerstag hellt es sich wieder auf auf der Insel: Der örtliche Wetterdienst rechnet mit Sonne und 18 Grad. Diese Lage soll auch anhalten, wobei die Niederschlagswahrscheinlichkeit am Freitag auf 60 Prozent steigt. Am Sonntag kann es sogar noch mehr Regen geben, aber nur ein paar Stunden lang. Am Dienstag regnete es ebenfalls reichlich: Besonders nass war es im Weiler Escorca, wo 44 Liter auf den Quadratmeter fielen. Auf Platz 2 folgt Pollença mit 28,8 Litern vor Sa Pobla (21 Liter), der Serra d'Alfàbia (18,2 Liter), Sineu (17 Liter) und Muro (16 Liter). Noch vor wenigen Wochen hatte man sich über eine anhaltnde Trockenheit auf der Insel beklagt. Genau vor einem Jahr hatte der Ausnahmesturm "Juliette" Mallorca mit erheblich größeren Regenmengen tagelang eingedeckt. Starke Winde ließen damals auch zahlreiche Bäume vor allem in der Serra de Tramuntana umstürzen.