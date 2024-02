Es wird ungemütlich auf der Insel. Für die kommenden Tage hat das Wetteramt in Palma einen Mix aus Regen, Sturm und sogar Schnee vorhergesagt. Erste Lagen der weißen Pracht gingen am Dienstagvormittag in Mallorcas Tramuntana-Gebirge nieder. In den kommenden Tagen soll es dort in Höhenlagen ab 1000 Metern weiter schneien. Ein entsprechendes Video von dem ersten Schneefall wurde auf der Plattform X, ehemals Twitter, vom Verantwortlichen für die Wetterstation auf dem Puig Major, Alberto Darder Rosell, veröffentlicht.

Chef-Meteorologin María José Guerrero erklärte, dass die gegenwärtige Wetterlage auf den Balearen von den Ausläufern des atlantischen Sturmtiefs namens Dorothea beeinflusst wird, das die Temperaturen auf den Inseln in den kommenden Tagen weiter purzeln lässt. So sinken die durchschnittlichen Tagestemperaturen auf bis zu 13 Grad, nachts klettert das Quecksilber in den Thermometern sogar örtlich bis auf 5 Grad ab. Zusammen mit der einhergehenden hohen Luftfeuchtigkeit liegt die gefühlte Temperatur mitunter nur knapp über dem Gefrierpunkt. Das ideale Wetter also, um abends vor dem Kamin oder unter der Decke zu kuscheln. Ähnliche Nachrichten Schnee auf Mallorca: Weiße Gipfel im Tramuntana-Gebirge Für Dienstag, 27. Februar, kündigt das Wetteramt für Mallorca einen wolkenverhangenen Himmel mit Schauern an, die gelegentlich von Gewittern und kleinem Hagel begleitet werden können; laut Guerrero können sie örtlich schwer ausfallen. Der Wind wird mäßig aus Nord und Nordwest wehen. Die Wettervorhersage für Mittwoch zeigt einen bewölkten oder bedeckten Himmel mit Niederschlägen bis zum Nachmittag. Die Nachttemperaturen werden leicht ansteigen, während die Tagestemperaturen wieder leicht sinken und zwischen 12 Grad Celsius und 14 Grad liegen. Guerrero betonte, dass der Wind im Nordosten der Insel mit Böen von 80 bis 90 Stundenkilometern aus dem Norden wehen wird, so dass Warnstufe Gelb gilt; im Rest der Insel herrscht mäßiger Nordwind mit Starkböen.