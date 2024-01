In diesen Tagen ist das Wetter auf Mallorca winterlich geworden. Seit Mittwoch regnet es teils ausgiebig und die Temperaturen sind deutlich kühler geworden. In der Nacht auf Donnerstag hat es im Tramuntana-Gebirge geschneit. Rund zehn Zentimeter Neuschnee sind auf dem Puig Major gefallen und haben die Landschaft in schönes Weiß gehüllt. Er ist der höchste Berg der Insel und 1445 Meter hoch. Das entsprechende Foto hat Alberto Darder auf dem sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, geteilt. Er ist Geologe und für die Wetterstation auf dem Puig Major zuständig.

Die Schneefallgrenze liegt auf Mallorca aktuell bei 1200 bis 1300 Metern, teilte der staatliche Wetterdienst der Balearen, Aemet, mit. In der Nacht auf Donnerstag sind auf dem Puig Major 0 Grad gemessen worden. Auf dem Rest der Insel regnete es ausgiebig und die nasse Periode könnte noch den ganzen Tag andauern. Das Winter-Intermezzo wird aber nicht allzu lange andauern. Schon am Freitag soll sich die Wetterlage beruhigen und die Sonne wird sich wieder öfter durchsetzen können. Ab der kommenden Woche werden auf Mallorca sogar bis 20 Grad erwartet.

Molt bon dia!! Així desperta el Puig Major aquest 11 de Gener!

Neu 100% pols, aferrada a partir dels 1.200 metres. Mínima de -0.3°C. Avui horabaixa sa cota podria baixar dels 1.000! pic.twitter.com/RE64u2uPnZ — Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) January 11, 2024

Der Winter auf Mallorca kann rau sein. Schnee fällt immer mal wieder, vor allem in höheren Lagen. Im vergangenen Jahr um diese Zeit war die Schneedecke im Tramuntana-Gebirge schon rund einen Meter hoch. Dass es in Palma de Mallorca schneit und der Schnee auch liegen bleibt, passiert eher selten. Vor allem in den Monaten Januar und Februar ist es oft wolkig und nass. Wenngleich die Temperaturen tagsüber bei 16 bis 18 Grad schaffen, liegen die gefühlten Werte oft darunter. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit fühlen sich die Werte wesentlich kühler an. Dass es in den Häusern und Wohnungen auf Mallorca eher selten Zentralheizungen wie in Deutschland gibt, lässt viele Menschen in den Wintermonaten frieren.