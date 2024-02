Eine Swiss-Maschine hat über dem Balearen-Meer eine Kehrtwende hinlegen müssen. Die Boeing 777-300 war von Zürich nach São Paulo in Brasilien unterwegs gewesen. Der Vorfall hat sich am Donnerstag, 22. Februar, ereignet. Dabei hatte es an Bord einen Systemausfall gegeben, die Klimaanlage hatte Probleme gemacht. Währenddessen befand sich der Flieger vor Mallorca in über 10.000 Metern Flughöhe. Das berichtet das Branchenportal "The Aviation Herald".

Ähnliche Nachrichten Darauf müssen Sie unbedingt beim Kofferpacken vor der Reise nach Mallorca achten Mehr ähnliche Nachrichten Rund 90 Kilometer vor Mallorca entschied sich die Crew dann, den Flug nicht fortzusetzen. Stattdessen drehte die Maschine um und flog zurück Richtung Zürich. 145 Passagiere waren an Bord gewesen. Rund zweieinhalb Stunden nach dem Start landete die Maschine wieder auf Schweizer Boden. Erst Stunden später konnte eine Ersatzmaschine am Züricher Airport zur Verfügung gestellt werden. Die Passagiere kamen mit einer Verspätung von rund 18 Stunden an ihrem Ziel in Brasilien an. Die Kehrtwende der Swiss-Maschine vor Mallorca ist gut zu erkennen. Foto: flightradar24.com Schon am Vortag des Systemausfalls hatte es bei Swiss International Airlines Probleme gegeben. Denn der Flug LX-92 mit 318 Passagieren an Bord war bereits am Mittwoch, 21. Februar, verschoben worden. Es hatte bei der Boeing Sicherheitsmängel gegeben, berichtet das Portal "The Aviation Herald".