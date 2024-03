Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr sind die berühmten Ufanes-Quellen bei Campanet im Norden von Mallorca zum Leben erwacht. Nach mehrtägigen Regenfällen sprudelte das Wasser zunächst am Donnerstag an die Oberfläche, um sich als Fluss den Weg durch den Wald zu bahnen. Die Ufanes-Quellen locken regelmäßig viele Besucher an, sodass es mitunter schwierig ist, dort einen Parkplatz fürs Auto zu finden.

Das Naturphänomen auf Mallorca ereignet sich regelmäßig nach ergiebigen Niederschlägen auf dem Gelände der Finca Gabellí Petit. Das Wasser fließt vom Tomir-Berg herab, am Fuß des Gebirges bildet sich dann eine Art unterirdischer Teich. Sobald der Pegel des Wassers eine gewisse Höhe erreicht hat, sprudelt dieses an verschiedenen Stellen aus der Erde. 💙Han brollat Ses Fonts Ufanes!



🌊 Aprofita el pont del Dia de les Illes Balears per descobrir aquesta meravella natural a Mallorca. Un pla perfecte per gaudir de la natura i d'un espectacle únic#FontsUfanes #DiaIB2024 pic.twitter.com/FH9zBuxhmt — Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua (@cmat_ib) February 29, 2024 Nachdem das Naturphänomen am Donnerstag erneut aufgetreten war, veröffentlichte das balearische Meeresministerium ein entsprechendes Video beim Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter). Die Quellen waren vor mehr als 20 Jahren zum geschützten Naturereignis erklärt worden. El Salt des Freu avui, després de les darreres pluges. L'amor entre l'aigua i la pedra... pic.twitter.com/2h2CbvJEmF — Luis_M.Señor (@Montparnase19) February 29, 2024 Auch am Wasserfall Salt des Frau bei Bunyola erfreuten sich die X-Nutzer. Viele von ihnen posteten Videos, die nach den ergiebigen Regenfällen die machtvoll herabstürzenden Wassermassen zeigten.