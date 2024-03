Das Wetter am Wochenende auf Mallorca wird eine wechselhafte Angelegenheit. Vielerorts ist es am Samstagmorgen erst einmal sonnig losgegangen, nur wenige Wolken zeigten sich am Himmel. Doch der staatliche Wetterdienst AEMET hat eine Warnung der Stufe Gelb herausgegeben, die bis Samstag um18 Uhr gilt. Vor allem im Osten, Süden sowie Westen der Insel kann es stellenweise sehr windig werden. Mit Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde können die Wellen eine Höhe von drei Metern erreichen.

Am Samstagnachmittag rechnet der Wetterdienst auch wieder mit neuen Schauern, die fast überall auf der Insel herunterkommen können. Die Toptemperaturen liegen am Samstag bei 18 Grad. Durch den teils kräftigen Wind liegen die gefühlten Temperaturen aber deutlich darunter. In der Nacht auf Sonntag gehen die Schauer dann teilweise in Gewitter über. Die Schneefallgrenze sinkt dann auf 900 Meter.

Für Sonntag, 3. März, wird die Wetterwarnstufe sogar noch einmal ausgeweitet. Dann gilt sie für alle Küsten Mallorcas. Auch auf dem Land – von Llucmajor über Andratx bis Sóller – gilt dann Gelb wegen Starkwind. Am Sonntag können die Windböen sogar bis 70 Kilometer pro Stunde erreichen. Auch die Temperaturen werden ein wenig kühler: in Palma de Mallorca und Santanyí werden höchstens 15 Grad erwartet, 16 Grad in Sóller und Sa Pobla. Im Laufe des Sonntags wird sich die Sonne wieder häufiger durchsetzen. Am Montag soll sich – laut aktueller Vorhersage – die Wetterlage wieder beruhigen. Es wird etwas wärmer und auch sonniger.