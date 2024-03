Die Bewohner in Manacor im Osten Mallorcas wollen sich mit dem geplanten Bau der größten Moschee auf der Insel nicht abfinden. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge startete eine Bürgerbewegung über die Plattform change.org jetzt eine Unterschriftenaktion gegen das Projekt. In den ersten vier Tagen habe die Initiative mehr als 500 Unterstützer gewonnen, hieß es. Die besorgten Anwohner auf Mallorca hätten Pläne, in den nächsten Tagen und Wochen verschiedene Treffen mit Bürgern abzuhalten. Darin sollen diese über "die Konsequenzen eines möglichen Moscheebaus" informiert werden.

Größte Sorgen bereitet den Anwohner des zentralen Stadtviertels Medienberichten zufolge die "komplizierte Parkplatzsituation" im Bereich der geplanten Moschee. Diese Ansicht teile zudem der Ortsverband der Volkspartei PP. In einem Schreiben teilten die Anwohner ihre Bedenken mit, dass eine Moschee den ohnehin schon verkehrsreichen Stadtteil zusätzlich mit "Autos verstopfen" könnte. Um derartige negative Folgen für das Viertel zu vermeiden, sprachen sich die Bürger für einen Standort außerhalb des Stadtzentrums aus. Eine Moschee mit einer Kapazität von schätzungsweise 1.500 Gläubigen, so die Anwohner gegenüber der Zeitung, hätte ferner mögliche Auswirkungen auf die soziale Struktur des Stadtviertels und dessen Geschäftsleben. Aus diesem Grund forderten sie von den Stadtplanern eine "Sozial- und Planungsstudie", die ein Licht auf diese Problematiken werfe. Die Initiatoren der Aktion drückten darüber hinaus ihr Unverständnis darüber aus, dass "ein Bau dieser Größenordnung" überhaupt ins Auge gefasst werde. Die Politik habe sich doch eigentlich zum Ziel gesetzt, das Verkehrsaufkommen zu reduzieren und für einen reibungslosen Verkehrsfluss zu sorgen. Über den geplanten Bau einer Moschee, für den bislang nach offizieller Lesart noch kein Grundstück freigegeben wurde, war erstmals in der zurückliegenden Woche berichtet worden. Die muslimische Gemeinde auf Mallorca möchte mit einer Moschee in Manacor ein Gebetszentrum für Gläubige im Inselosten errichten.