Das Wetter auf Mallorca wird schon bald erneut deutlich schlechter werden. Bereits in der Nacht zum Freitag frischt der Ostwind spürbar auf, am Freitag steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit auf 85 Prozent. Schnee wird dann oberhalb von 1000 Metern falle.

An den danach folgenden Tagen regnet es sich ein und wird ausgesprochen schmuddelig. Die Höchsttemperaturen liegen während der wenig schönen Tage bei lediglich 17 Grad, am Mittwoch und Donnerstag sollen sie bei Sonne und wenig Wind 19 Grad erreichen.

Der Montag war recht frisch ausgefallen, nirgendwo auf der Insel wurden die 20 Grad erreicht. Am mildesten war es an der Dic-Oest-Mole in Palma, wo 19,1 Grad erreicht wurden. Ansonsten musste man etwas frösteln, etwa in Calvià mit 15,6 Grad, in Banyalbufar mit 14,6 Grad, in Porreres mit 15,3 Grad oder in Sineu mit 15,6 Grad.