Nach windigen Tagen beruhigt sich das Wetter auf Mallorca langsam wieder. Am Montagvormittag wehte es zwar noch gehörig aus Richtung Westen, doch Aemet rechnet noch am Nachmittag mit abflauenden Böen. Bis zum Donnerstag soll es meist sonnig und relativ ruhig bleiben, die Temperaturen steigen auf 18 Grad.

Doch danach trübt sich alles wieder ein: Am Freitag wird mit viel Regen und starkem Wind gerechnet. Die Temperaturen sollen dann weiter in den Keller gehen. Einziger Lichtblick ist, dass es nachts nicht mehr so kalt wie bislang wird.

Am Sonntag war es auf Mallorca örtlich windbedingt alles andere als lauschig mild: In den Gemeinden der Insel wurden wie in Calvià und Campos mit Ach und Krach 15 Grad erreicht. Sonst blieben die Werte darunter, etwa in Artà bei 14,1 Grad und in Llucmajor bei ungewöhnlich niedrigen 13,5 Grad.