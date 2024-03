Ein gewittriger Sturm hat Mallorca in der Nacht zum Sonntag und noch am Morgen mit größeren Mengen Regen eingedeckt. Oberhalb von 900 Metern fiel laut dem spanischen Wetterdienst Aemet Schnee. Am Vormittag wehte noch immer ein starker Westwind. Deswegen und wegen hoher Wellen galt rund um Mallorca und auf der Insel mit Ausnahme der Mitte am Sonntag die Warnstufe Gelb.

Der Wind schwächt sich der Vorhersage zufolge nur langsam ab, erst am Montagmittag wird es ruhiger. Mit Regen wird am Rest des Sonntags und auch in den kommenden Tagen nicht gerechnet. Die Temperaturen knacken nur örtlich die 17-Grad-Marke, nachts bleiben die Werte bis auf Weiteres einstellig. Der Samstag gestaltete sich auf der Insel eher frisch: Am mildesten war es in Pollença mit 18,8 Grad. Auf Rang 2 folgt Muro (18,2 Grad) vor Artà (18 Grad), der Dic-Oest-Mole in Palma (17,7 Grad), Sa Pobla (17,4 Grad) und Colònia de Sant Pere (17,3 Grad).